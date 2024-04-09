مستشار الأمن القومي الأمريكي: وقف إطلاق نار محتمل في غزة لأسابيع.. بشروط

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أنه قد يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة يمتد لأسابيع إن أطلقت حماس سراح المحتجزين، مؤكدا أن إسرائيل جاهزة لذلك، حسبما أفاد نبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».

وتابع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: «الزيادة الكبيرة في المساعدات المقدمة إلى غزة أمر جيد لكنها ليست كافية».

وأكد: «رد حماس على اقتراح التهدئة غير مشجع حتى الآن، ونتابع التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعوده فيما يتعلق بإدخال المساعدات للقطاع».

وتابع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحاته بمؤتمر صحفي، والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «هواجسنا ما زالت مستمرة فيما يتعلق بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية.. وسنرد حسبما يقتضي الأمر».

وأكد: «نتابع ما ستكشفه الأيام المقبلة فيما يتعلق بالسماح لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة».