ظاهرة جوية تضرب 12 محافظة خلال الساعات المقبلة.. ما التفاصيل؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ تسود أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، ومناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك، مع نشاط للرياح في بعض المحافظات، وتأثير بعض الظواهر الجوية.

حالة الطقس في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات تشهد الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، وذلك في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية،البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، السويس، كفر الشيخ، مطروح».

نشاط للرياح في بعض المحافظات

وتنشط الرياح في محافظات «القاهرة الكبرى، سيناء، البحر الأحمر» وسجلت أقصى سرعة لها في سيناء والبحر الأحمر وبلغت 34 كيلو متر في الساعة وسجلت 30 كيلو مترًا في الساعة في القاهرة الكبرى».

وتشهد جميع المحافظات اليوم طقسًا مشمسًا نهاراً فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية، إذ يسود طقس غائم جزئيًا أحيانًا، على أن يكون مائل إلى الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية حار جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل إلى البرودة في الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.