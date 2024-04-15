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محمود بسيوني: ارتبطت بجريدة وإصدارات «أخبار اليوم» منذ طفولتي

كتب:

محمد عزالدين
11:20 م | الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إنّه كان يحلم بالعمل في الجريدة منذ أن كان طفلا، إذ كان رئيس تحرير الجريدة من محافظة بورسعيد مثله، وهو الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة؛ الذي كان مهتما بأخبار المحافظة.

وأضاف «بسيوني»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كان إبراهيم سعدة مهتما بتقديم صحافة جديدة مختلفة عن الأهرام، وكنت مهتما بما تقدمه الجريدة في طفولتي مثل الترجمات والموضوعات الثقافية والمنوعات».

وتابع رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم: «الجريدة كانت تتسم بالتنوع الكبير بالإضافة إلى كبار الكتاب الذي يظهرون في البرامج، أي أن الجو الذي عشت فيه سيطرت عليه جريدة أخبار اليوم».

وأشار، إلى أنه يعمل في المؤسسة منذ 7 أو 8 سنوات، لافتًا إلى أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبخاصة أن إبراهيم سعدة ومصطفى أمين كانا رئيسين لتحرير الجريدة في فترات سابقة.

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