دعاء يريح القلب.. «الإفتاء» توضح الأذكار المستحبة

تمر أيام يشعر فيها الإنسان بغصة في القلب، أو شعور بضيق مصحوب به وكرب، لذلك يلجأ العبد المؤمن إلى الله داعيا وطامعا في أن يزيل عنه همه ويفرج كربه، ويحاول البحث عن دعاء يريح القلب، وهناك بعض الأعمال الصالحة التي أكدت عليها دار الإفتاء المصرية، يمكن أن تجعل النفس مطمئنة هادئة راضية بما قسمه الله لها.

وترصد «الوطن» أهم ما ورد عن دار الإفتاء المصرية من دعاء يريح القلب وجزء من تلك الأعمال المستحبة.

دعاء يريح القلب

وبشأن دعاء يريح القلب، قالت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، إنه من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا».

أدعية لإزالة الهموم وفك الكرب

ومن الأدعية المعروفة لفك الكرب وإزالة الهموم، قول: «لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا اله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا، اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين، اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا».

أدعية تريح القلب

وذكرت دار الإفتاء المصرية في دعاء يريح القلب، أنه يسلم المسلم أمره لله ويقول: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسالك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيماً لا ينفذ، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين».

دعاء لراحة القلب

وتابعت «الإفتاء» في الأدعية الخاصة براحة القلب: «اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري، وتعفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك، وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، رب امنحنا من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك، من مواساة الضعيف والمكسور، والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علماً لا ينفع، ومن قلباً لا يخشع، ومن نفساً لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أرض عنا وأرضنا يا أرحم الراحمين».

كما أن هناك ذكرا من أذكار الصباح التي يمكن أن تكون دعاء يريح القلب: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي».