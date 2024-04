حريق هائل في مصنع لإنتاج قذائف المدفعية بالولايات المتحدة (صور)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حريق هائل في مصنع لإنتاج القذائف المدفعية التي يجري تصنيعها لصالح أوكرانيا، بولاية بنسلفانيا في سكرانتون، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

المصنع المحترق يعتبر واحدًا من 7 مصانع تنتج الذخيرة والعتاد، لصالح الجيش الأمريكي.

ووفقًا للتقرير، فقد اندلع الحريق في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، في مصنع ذخيرة الجيش الأمريكي في سكرانتون.

وذكرت المنشورات الخاصة بالمصنع، أنه تمت السيطرة على حريق دون وقوع إصابات.

ونشر شهود عيان صورًا تظهر المصنع الذي كان يتصاعد منه الدخان الأسود.

BREAKING: There is a fire at the Scranton Army Ammunition Plant. The Scranton Plant, a government-owned contractor-operated facility, is the main producer of 155mm artillery shell bodies in the United States. pic.twitter.com/rxpJh8Nl5E