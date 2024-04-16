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دراما المتحدة

حريق هائل في مصنع لإنتاج قذائف المدفعية بالولايات المتحدة (صور)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:12 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
حريق يلتهم مصنع الأسلحة الأمريكي

حريق يلتهم مصنع الأسلحة الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حريق هائل في مصنع لإنتاج القذائف المدفعية التي يجري تصنيعها لصالح أوكرانيا، بولاية بنسلفانيا في سكرانتون، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

حريق كبير في أمريكا

المصنع المحترق يعتبر واحدًا من 7 مصانع تنتج الذخيرة والعتاد، لصالح الجيش الأمريكي.

ووفقًا للتقرير، فقد اندلع الحريق في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، في مصنع ذخيرة الجيش الأمريكي في سكرانتون.

وذكرت المنشورات الخاصة بالمصنع، أنه تمت السيطرة على حريق دون وقوع إصابات.

دخان أسود يتصاعد من المصنع

ونشر شهود عيان صورًا تظهر المصنع الذي كان يتصاعد منه الدخان الأسود.

وتصف صحيفة «واشنطن بوست» مصنع ذخيرة سكرانتون، الذي يشارك في إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 مللي للجيش الأمريكي، بأنه مركز لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت مجلة «National Defense» بأن مصنع سكرانتون تم تحديثه خصيصًا، لإنتاج القذائف المخصصة لأوكرانيا.

وقبل الأزمة الأوكرانية، كان المصنع ينتج في المتوسط ​​سبعة آلاف قذيفة مدفعية شهريًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 35 ألف قذيفة شهريًا بحلول عام 2027.

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بقلم أحمد عادل موسى