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الوطن

صابرين عن زينب الغزالي: "كانت عايزة تبقى راجل.. ممكن تدوس على جوزها"

منذ 31 دقيقة
كتب: شريف سليمان
صابرين عن زينب الغزالي: "كانت عايزة تبقى راجل.. ممكن تدوس على جوزها"

الفنانة صابرين

روت الفنانة صابرين تجربتها مع مسلسلي "أم كلثوم" و"الجماعة"، حيث جسدت شخصية المطربة الراحلة أم كلثوم في المسلسل الأول، وشخصية الداعية الإخوانية زينب الغزالي في الثاني. 

وقالت صابرين خلال استضافتها ببرنامج "صالون أنوشكا"، الذي تقدمه الفنانة أنوشكا على فضائية "دي إم سي": "لما تشتغلي ما وحيد حامد ومحفوظ عبدالرحمن، غصب عنك بتتحولي لتلميذة عشان تتعلمي، كل كلمة ما بين السوطور لها معنى". 

وأضافت: "لازم أكون شايفة الشخصية من جوه قبل ما أكون شايفاها من براها، وساعتها لغة الجسد بتختلف".

وتابعت: "أم كلثوم كانت متواضعة ورزينة وعندها مصر حاجة كبيرة، الفن رققها كتير رغم إنها كانت شخصية قيادية". 

وأردفت: "أما زينب الغزالي فتقريبًا كانت عايزة تطلع راجل، ممكن تدوس على جوزها عشان توصل، ودي مبادئ الإخوان".

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