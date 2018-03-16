سفير مصر بألمانيا: لا توجد أي مشاكل تواجه المصوتين حتى الآن

قال السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا، إن هناك ثلاث مقرات انتخابية داخل ألمانيا، موضحًا أنه حتى تلك اللحظة لا توجد أي مشاكل تواجه المصوتين، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل عادي.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن هناك إقبال جيد اليوم من المنتخبين من جميع الفئات العمرية، مشيرًا إلى أنه كان هناك إقبال جيد جدًا من جانب الشباب اليوم تحت سن 35 عامًا.

وتابع أنه متفائل جدًا بتدفق المنتخبين الأيام المقبلة، خاصةً أن اليوم هو يوم عمل وليس إجازة ورغم ذلك تواجد المصريين بأعداد جيدة.

وأوضح أن المهندس سامي عازر حرص على أن يكون موجودًا، اليوم، ليكون قدوة لأبناء الجالية المصرية، ويحثهم على المشاركة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.