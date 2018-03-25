الخارجية السودانية تدحض إدعاءات اريتريا وتصفها بـ"الملفقة"

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا صحفيا أعربت فيه عن استغرابها الشديد إزاء التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الاعلام الإريترية الذي اتهمت فيه حكومة السودان بتلقي مساعدات عسكرية خارجية للتصدي لهجوم إريتري مرتقب على السودان وإدعاءات أخرى كالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الاريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية وفتح مكتب لها بمدينة كسلا وانشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت الوزارة، أمس السبت، أن ما صدر عن وزارة الإعلام الإريترية اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة، موضحة أن كسلا مدينة مفتوحة للجميع بما في ذلك الوجود الدبلوماسي المعتمد بالسودان.

وجددت وزارة الخارجية التزام حكومة السودان التام بانتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في تعاملها مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، والتي بنتها على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة القانون والأعراف الدولية، مؤكدة على استمرار السودان طرفا فاعلا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، وذلك بشهادة جيرانه والأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين.