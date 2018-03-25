تسجيل الدخول

الوطن

الخارجية السودانية تدحض إدعاءات اريتريا وتصفها بـ"الملفقة"

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
الخارجية السودانية تدحض إدعاءات اريتريا وتصفها بـ"الملفقة"

وزارة الخارجية السودانية-صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا صحفيا أعربت فيه عن استغرابها الشديد إزاء التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الاعلام الإريترية الذي اتهمت فيه حكومة السودان بتلقي مساعدات عسكرية خارجية للتصدي لهجوم إريتري مرتقب على السودان وإدعاءات أخرى كالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الاريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية وفتح مكتب لها بمدينة كسلا وانشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت الوزارة، أمس السبت، أن ما صدر عن وزارة الإعلام الإريترية اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة، موضحة أن كسلا مدينة مفتوحة للجميع بما في ذلك الوجود الدبلوماسي المعتمد بالسودان.

وجددت وزارة الخارجية التزام حكومة السودان التام بانتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في تعاملها مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، والتي بنتها على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة القانون والأعراف الدولية، مؤكدة على استمرار السودان طرفا فاعلا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، وذلك بشهادة جيرانه والأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين.

أخبار متعلقة

السودان يشكل لجنة عليا لاستنفار قواته على الحدود مع أريتريا

السودان يشكل لجنة عليا لاستنفار قواته على الحدود مع أريتريا
السودان يعلن الطوارئ على الحدود مع إريتريا و«البشير» بالبدلة العسكرية: مستعدون للشهادة

السودان يعلن الطوارئ على الحدود مع إريتريا و«البشير» بالبدلة العسكرية: مستعدون للشهادة
أحمد موسى: الإخوان المطرودون من قطر يبحثون عن مأوى في السودان وجنوب إفريقيا

أحمد موسى: الإخوان المطرودون من قطر يبحثون عن مأوى في السودان وجنوب إفريقيا
دبلوماسي يدعو لتحرك مصر في إفريقيا سريعا للرد على قطر

دبلوماسي يدعو لتحرك مصر في إفريقيا سريعا للرد على قطر
اليوم.. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تزور قطر لبحث الأزمة الخليجية

اليوم.. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تزور قطر لبحث الأزمة الخليجية
تشاد وليبيا.. "كماشة" قطر لنشر الفوضى في إفريقيا

تشاد وليبيا.. "كماشة" قطر لنشر الفوضى في إفريقيا

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"التعليم العالي": نصف يوم إجازة للعاملين بالجامعات للتصويت بالانتخابات

"التعليم العالي": نصف يوم إجازة للعاملين بالجامعات للتصويت بالانتخابات

سيرين عبد النور بمناسبة "أحد الشعانين": "أسير نحو بيتك وأجدد كل عهودي"

سيرين عبد النور بمناسبة "أحد الشعانين": "أسير نحو بيتك وأجدد كل عهودي"

البابا تواضروس: صوتك الذي تزرعه بالانتخاب ستجنيه ثمارا لحياتك ومستقبلك

البابا تواضروس: صوتك الذي تزرعه بالانتخاب ستجنيه ثمارا لحياتك ومستقبلك

نبيل الحلفاوي يتعرض لوعكة صحية تمنعه من تقديم "أضحك لما تموت"

نبيل الحلفاوي يتعرض لوعكة صحية تمنعه من تقديم "أضحك لما تموت"

وقفة احتجاجية بمركز أورام المنيا بسبب نقل المدير وطبيب

وقفة احتجاجية بمركز أورام المنيا بسبب نقل المدير وطبيب

اختيارات الوطن

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

الأكثر قراءة

عاجل