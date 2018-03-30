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الوطن

محكمة فلوريدا تبرئ أرملة "إرهابي ملهى أورلاندو"

منذ 26 دقيقة
كتب: الوطن
محكمة فلوريدا تبرئ أرملة "إرهابي ملهى أورلاندو"

عمر متين وزوجته

برأت هيئة محلفين بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم، نور سلمان أرملة المسلح عمر متين، من كل الاتهامات المتعلقة بالمذبحة التي قتل فيها 49 شخصا، وأكدت براءتها من اتهامات اتحادية بمحاولة تضليل المحققين ومساعدة زوجها في الهجوم.

وذكرت "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه حال تم إدانتها بعرقلة اتهامات اتحادية ومساعدة زوجها في دعم تنظيم "داعش"، كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد،  لكن هيئة المحلفين برأتها بعد مداولات استغرقت نحو 12 ساعة منذ الأربعاء الماضي.

وقتل متين البالغ من العمر 29 عاما، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الملهى الليلي الذي يرتاده مثليون، بعد أن بايع زعيم "داعش"، في ذلك الوقت كانت سلمان في المنزل مع ابنهما الذي كان في الثالثة من عمره.

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