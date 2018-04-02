أديب يطالب الاستعانة بالشباب: "مش لازم ذبحة وجلطتين عشان يتعين وزير"

طالب الإعلامي عمرو أديب، بالإعتماد على الوزراء الشباب خلال الفترة المقبلة، بعدما فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وقال أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "لازم نعتمد على المعلمين اللي اتعلموا بره، ومش شرط الوزير يجيله ذبحة وجلطتين عشان يتعين".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.