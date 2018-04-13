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الوطن

ضبط عاطل بـ"حشيش وبرشام" في شبرا الخيمة

منذ 33 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط عاطل بـ"حشيش وبرشام" في شبرا الخيمة

مديرية أمن القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بشبرا الخيمة، هارب من حكم بالحبس 3 سنوات وبحوزته 800 قرص مخدر وكمية من الحشيش، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات بقيام "عبد العزيز. م" عاطل المحكوم عليه في القضية رقم 988 لسنة 2000م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة مخدرات كلي رقم 166 لسنة 2000م، حصر رقم 40 لسنة 2001م، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلالف جنيه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامي.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات باستهدافه بمعرفة النقيب محمد هاني، ضابط مباحث القسم، أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 800 قرص مخدر وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 60 جرام ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

 

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