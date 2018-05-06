عجوز تقتل حفيدها في المطرية.. وتعترف: "لحمايته من الاعتداء عليه"

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، غموض مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بمنطقة المطرية، وبينت التحريات أن وراء الجريمة "جدة الضحية".

البداية، عندما ورد لقسم شرطة المطرية إشارة من مستشفى المطرية العام، تفيد باستقبالها الطفل (محمود ح. أ.- 3 سنوات)، توفي نتيجة "اسفكسيا الخنق".

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع والدة المجني عليه "دعاء م. م. خ." وبسؤالها اتهمت والدتها (نعمة إ. م. ن.- 52 سنة- ربة منزل) ومقيمة طرف نجلتها، ولها محل إقامة آخر كفر أبو صوير دائرة قسم شرطة المرج، وأصل بلدتها محافظة بني سويف، وتعاني من حالة نفسية وعصبية، وسبق علاجها بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

بإعداد الأكمنة اللازمة لها بالأماكن التي تتردد عليها، أسفرت إحداها عن ضبطها، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة "لمشاهدتها أشخاص يحاولون قتلها وقتل المجني عليه، فوضعت مخدة على وجه الطفل وكتمت أنفاسه، ما أدى لوفاته لمنعهم من الاعتداء عليه".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.