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الوطن

بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات جلسات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة مجموعة من الشباب من مختلف الدول.

ويأتي نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، تنفيذًا لتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم بتفعيل الحوار بين الشباب العربي والإفريقي.

سيشارك في النموذج عدد من الشباب العرب والأفارقة ليتناقشوا ويتحاوروا في التحديات التي تواجههم وكيفية التغّلب عليها، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية المرموقة ورفيعة المستوى، وسيعقد النموذج بحضور ممثلين لأكثر من دولة عربية وأفريقية.

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