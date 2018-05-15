ضبط 4 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط المصانع الغير مرخصة، أسفرت الحملة عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات التموينية، اسفرت الحملة عن ضبط "سلامه م" 32 عام المسئول عن مصنع مواد غذائية بمركز القناطر الخيرية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 19107 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018، كما تم ضبط "جورج س 32" عام المسئول عن مصنع بلاستيك، لإدارته المصنع بدون ترخيص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 19110 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018.

كما تم ضبط "باسم م" 30 عام المسئول عن مصنع سخان حجر كهربائي، لإدارته المصنع بدون ترخيص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 19111 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018.

كما تم ضبط "بيتر ا" 29 عام المسئول عن مصنع بلاستيك، لادارته بدون ترخيص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 19113 جنح مركز القناطر الخيرية.