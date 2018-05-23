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الوطن

بدء تدشين احتفالية حفر مترو الخط الثالث "العتبة-بولاق" بحضور "إسماعيل"

منذ 6 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
بدء تدشين احتفالية حفر مترو الخط الثالث "العتبة-بولاق" بحضور "إسماعيل"

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، احتفالية تدشين بدء حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور بطول 17.7 كم، والمتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية.

شارك في احتفالية انطلاق الحفار العملاق محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، والدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين والمهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق.

 

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