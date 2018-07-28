قال مصدر رفيع المستوى، إن تقليد مدنيين لعسكريين رتبهم هو تقليد عالمي في مختلف القواعد العسكرية.

جاء ذلك، تعليقا على تقليد شباب من المدنيين الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع رتبته الجديدة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترقيته لرتبة فريق أول خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، اليوم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.