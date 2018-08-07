تنظر الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، دعوى توقيع الكشف الطبي على الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف، وضرورة تقديم شهادة طبية تفيد بصحة الحالة النفسية وعدم تعاطي المخدرات أو المسكرات.

حملت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي رقم 32403 لسنة 72 قضائية.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية، بتوقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية، تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالبت بإلزام ضيوف البرامج بتقديم شهادة من أحد المستشفيات الحكومية، تفيد بصحة قواهم العقلية وخلوهم من الأمراض النفسية والعصبية، وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.