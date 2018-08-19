أشاد شريف فؤاد، المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، بأداء فريق الكرة بالنادي على المستويين المحلي والقاري، مؤكدًا أن الفريق يمتلك جهازًا فنيًا على أعلى مستوى بجانب توفير كل الإمكانات له من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن الجيل الحالي يضم نخبة عظيمة من اللاعبين ويحتاج فقط للصبر من جانب الجماهير، ليكرر إنجازات الجيل الذي لعب ضم محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد النحاس، لاعبي الفريق المعتزلين.

وتحدث عن الاستثمار داخل الأهلي وشركة كرة القدم، قائلًا: "اللجنة وضعت بندًا في اللائحة، ينص على أن يكون للنادي والجمعية العمومية حق الإدارة والملكية الكاملة بنسبة 66% على الأقل".

وأضاف: "هذا البند هدفه عدم إعطاء الفرصة لبعض رؤوس الأموال بالتدخل والسيطرة على النشاط الذي يمثل مصدر السعادة للجمهور".

وأردف: "الأهلي يرى أن الاستثمار في الرياضة ظاهرة صحية، وهذا يحدث في أندية كبرى بالعالم".