تقدم البروفيسور ديفيد كرين، رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال احتجاجات يوم الأرض للعام الجاري، باستقالته كرئيس وعضو باللجنة إلى رئيس المجلس السفير فويسلاف سوك لأسباب وصفها بالـ"شخصية".

وقال رونالدو جوميز المتحدث باسم المجلس -في بيان اليوم- إن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل استقالة كرين الذي تم تعيينه في 25 يوليو الماضي، وإنه ينظر في الخطوات التالية لتلك الاستقالة من اللجنة التي تضم عضويتها سارة حسين (بنجلاديش) وكاري بيتي مورونج (كينيا).

يشار إلى أن اللجنة التي تشكلت في مايو الماضي بموجب قرار لمجلس حقوق الانسان من المقرر أن تقدم تقريرا شفهيا للمجلس خلال دورة انعقاده العادية في 24 سبتمبر المقبل.