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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

بوتين: منفتحون للحوار مع الناتو إلا أنهم يرفضون ذلك

بوتين: منفتحون للحوار مع الناتو إلا أنهم يرفضون ذلك

مشروع قانون جديد لـ«الدواء»: 3 جهات للإشراف والرقابة والتسعير والتصدى للاحتكار

مشروع قانون جديد لـ«الدواء»: 3 جهات للإشراف والرقابة والتسعير والتصدى للاحتكار

مصرع شخص وجرح آخرين في حادث طعن شرق بلجيكا

مصرع شخص وجرح آخرين في حادث طعن شرق بلجيكا

وكيل "تضامن دمياط" يهنئ بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بعيد الأضحى

وكيل "تضامن دمياط" يهنئ بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بعيد الأضحى

رئيس مجلس الأمن تحذر من تعرض "إدلب" السورية لهجوم كيماوي

رئيس مجلس الأمن تحذر من تعرض "إدلب" السورية لهجوم كيماوي

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أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

قبل الطفلة "أسماء".. وقائع الإهمال بمستشفى بسيون عرض مستمر

قبل الطفلة "أسماء".. وقائع الإهمال بمستشفى بسيون عرض مستمر

حظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

حظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»

مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»

الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد

الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد

أغنية لأم كلثوم حولت «أحمد» من طالب إلى «نبطشى أفراح»

أغنية لأم كلثوم حولت «أحمد» من طالب إلى «نبطشى أفراح»

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