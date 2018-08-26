كرم الدكتور عادل عبده، وكيل أول وزاره الثقافة بالقاهرة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية، اليوم، المهندسة سحر لطفي رئيس مدينه جمصة وذلك لمجهوداتها في نجاح العرض الفني "بحر الهوى" بالمدينة، وقدم لها درع وزاره الثقافة.

حضر التكريم المخرج هاني النابولسي، وعبدالله الإبياري، مدير المسرح والسيرك بمدينة، وذلك على هامش عرض المسرحيه علي مسرح جمصة السياحي.

وأكدت سحر لطفي أن الفن رساله إنسانيـة واجتماعية، له دور كبير ومهم في تواصل الدول، والتعريف بثقافات شعوبها وتراثها وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية، وبناء جسور للسلام، والتعارف بين المجتمعات.

المسرحيه بطولة ناصر سيف وعلا رامي وفيصل خورشيد وسيف عبد الرحمن ونوال سمير ونورا الهواري وأحمد سيف وسعاد الهواري ومن تأليف الكاتب محمد عبد الله وديكور محمد خبازة وكلمات مجدي الحمزاوي وألحان إيهاب حمدي واستعراض عزت أبو سنة ومخرج منفذ طارق حسن وساعد في الإخراج إبراهيم أبو النجا وأحمد خالد.