خلال زيارتها لمدينة الأقصر، طلبت المطربة الأمريكية إليشيا كيز، من مدير الفندق العائم، أن تتضمن وجباتها بعض الأنواع من الفاكهة الهولندية كالبلاك بيرى، والبلو بيرى، والمعروف أنها من الفواكه التى تقاوم الشيخوخة وغنية بالعناصر المفيدة، إلا أن مدير الفندق أخبرها بأن هذه الأنواع غير موجودة فى مصر، فطلبت منه استيرادها.

تقضى «إليشيا»، عدة ليالٍ فى رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، برفقة زوجها و21 شخصاً من أصدقائها وأفراد أسرتها، وبحسب مصدر فى الفندق العائم فإنه تم تلبية طلبها واستيراد نحو 4 كيلو من الفاكهة الهولندية خلال 48 ساعة، وقال محمد أبوالقمصان، صاحب شركة استيراد وتصدير بالأقصر، إنه فور مخاطبة إدارة الفندق له، أرسل رسالة بالمطلوب إلى البريد الإلكترونى لشركة هولندية، فأرسلت شحنة صغيرة على متن طائرة مصر للطيران المقبلة من أمستردام إلى القاهرة، واستكملت الشحنة طريقها إلى الأقصر، ورفض «أبوالقمصان» الكشف عن تكلفة الشحنة، مكتفياً بأنها باهظة جداً، وأن «كيز» تحملتها بحسب إدارة الفندق.

زارت «إليشيا»، معبد الكرنك ومعبد الأقصر والبر الغربى، قبل أن تزور معابد فيلة وأبوسمبل بمحافظة أسوان، وحرصت على نشر صور رحلتها للأقصر وأسوان على «تويتر» و«إنستجرام»، حيث يبلغ عدد متابعيها 30 مليوناً على تويتر، و13 مليوناً على إنستجرام.

إليشيا كيز، مطربة وملحنة وممثلة أمريكية، ولدت فى 25 يناير 1981 فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1995 محققةً سلسلة طويلة من النجاحات، وتزوجت سويز بيتز عام 2010، وهى أم لطفلين هما «إيجيبت»، الذى ولد عام 2010، و«جينسيس» الذى ولد فى 2014.