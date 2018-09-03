نجحت الوحدة الأثرية بجمرك ميناء دمياط البحري بالتعاون مع وحدة الجمرك بالميناء من ضبط مشكاوتين زجاجيتين سرقتا أوائل القرن الماضي خاصة بمسجد الرفاعي.

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إن سلطات الجمرك اشتبهت في أثرية محتويات أحد الحاويات، وعرضتها على الوحدة الأثرية بالميناء.

وأضاف همام، في بيان اليوم، أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة برئاسة طارق إبراهيم مدير عام آثار بورسعيد، تضم خبراء من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومن المرممين لفحص المضبوطات للتأكد من أثريتها.

فيما قال محمد عتمان مدير عام المنافذ الأثرية البحرية، إنه بعد معاينة اللجنة مختصة، تم التأكد من أثرية المشكاوتين، ومصادراتهما لصالح وزارة الآثار طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.

وأضافت إيمان عبدالرؤوف مدير عام المنافذ، أن المشكاوتين ترجع إلى عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، ويحملان رنك السلطان عباس حلمي الثاني مؤرخه بعام 1328 هجري، وصور عليهما زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية من صورة النور "الله نور السماوات والأرض"، ورنك يقرر عز لمولانا عباس حلمي الثاني "أدام الله أيامه".