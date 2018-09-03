ترك مهنة تدريس الفلسفة في الجامعة، واستجاب لرغبة صديقه عندما قال له "أنا نفسي أخس بقي يا خالد"، إنه خالد علي، دكتور الفلسفة، الذي تفرغ لإدارة مطعم أطلق عليه "أون دايت" لمساعدة مرضى السمنة على التخسيس من خلال تقديم وجبات بها سعرات حرارية منخفضة للغاية، لمساعدة أصدقائه الذين لا يستطيعون تقليل الوجبات التي يتناولونها.

"الفكرة بدأت بين أصحابي وبعد كده الكويت كلها بقت بتاكل من المطعم بتاعي"، حسب خالد، الذي لم يكتف بالمطعم وتقديم وجبات فحسب، بل أعلن عن خدمة أطلق عليها "الاشتراك في الوجبات" والتي كانت أحد سبل التيسير التي يحرص الرجل الأربعيني على تقديمها لزبائنه من مرضى السمنة، وتنقسم الاشتراكات إما وجبة اليوم الواحد أو الأسبوع أو الشهر، وتدخر هذه الخدمة الكثير من الأموال على زبائن المطعم.

حرص الرجل الأربعيني على تشجيع الزبائن لزيارة المطعم، جعله يتفق مع الزبائن التي تفقد وزنها بنظام الغذاء الذي يقدمه، أن ترسل صور لها قبل وبعد لعرضها على صفحة المطعم حتى يشجع غيره على التخسيس: "انا بستخدم الفلسفة في كل حاجة في حياتي وحتى بعد ما سبتها بستخدمها في ادارة المطعم".

ويستكمل علي: "أنا هدفي أن كل الناس تخس ويبقي شكلها صحي والوجبات كلها موزونه واللي بيمشي على الوجبات بتاعتنا يخس في الشهر 5 كيلو".

لم يقوم مطعم دكتور الفلسفة على المنفعة الخاصة فقط، بل أنه يحاول قدر الامكان مساعدة زبائنه ممن يداومون على تناول وجباته من خلال متابعتهم هاتفيًا وتقديم وجبات مجانية لغير القادرين على شراء الأطعمة بشكل مستمر.