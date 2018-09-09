تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من 7 أشخاص يقيمون بدائرة مركز البلينا، يتهمون فيه تاجر أجهزة كهربائية وزوجته بالاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه، و225 ألف جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا انهما لم يفيا بوعودهما.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من ضباط قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود بلاغ من (محسن محمد سعد عبدالله- 50 عاما- عامل) ويقيم بندر البلينا و6 آخرين يقيمون بذات الناحية، بتضررهم من كلاً من (عمر ح. م. ا.- وشهرته عمر الجمال) وزوجته (فاطمة م. ع. م.) يقيمان بذات الناحية، لقيامهما بالاستيلاء منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها 6 ملايين و225 ألف جنيه بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوات الكهربائية، وإكسسوارات المحمول، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبلغ.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمان، وقيد المحضر برقم 10132 جنح مركز البلينا لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.