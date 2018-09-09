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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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بدء افتتاح السيسي مشروع "الدائري الإقليمي" بآيات من القرآن الكريم

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يومٌ نسى فيه باعة «سوق الجمعة» الشقا وذهبوا للسينما: الفيلم فيلمنا

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