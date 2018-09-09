قال اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى الانتهاء من إقامة 3 عمارات سكنية، بإجمالي 72 وحدة لإسكان الحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة.

وأضاف أيمن، أن المشروع بتكلفة 15 مليونا و800 الف جنيه، وسيدخل الخدمة مباشرة ويسلم للوحدة المحلية لمركز الخارجة في فبراير 2019، تمهيدا لتسكين الحالات الأولى المستحقة من أرامل ومطلقات وحالات أولى بالرعاية ومهجوري العائل.

وأوضح أن جهاز التعمير يواصل حاليًا استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة، الذي ينفذ على مراحل بإجمالي 216 وحدة سكنية.