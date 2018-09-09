أوضح الدكتور محمد عز، مستشار وزير النقل، تصريحات الدكتور هشام عرفات أمام الرئيس السيسي بشأن التقرير التنافسية الدولية للعام الحالي، قائلا إن "مصر قفزت في تطوير وجودة الطرق من المرتبة 118 إلى 75".

وقال "عز"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، إن هناك اهتمام بالمشروعات الكباري، حيث تم إنشاء 4 محاور على النيل و20 كوبري علوي بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

وأوضح مستشار وزير النقل أن الرئيس السيسي تحدث عن تشكيل لجنة لتحقيق الجودة بالتكاتف مع جميع الجهات والأطراف المعنية، لإنجاح عمل اللجنة في خدمة المواطن المصري، مع مراعاه أصحاب الأراضي الزراعية عند نزع الملكية بتحديد القيمة المالية للأرض من خلال هيئة المساحة وتحديد المبلغ العادل.

وتابع: "نسير في اتجاهين وهي عدم ظلم المواطن وتقديم التعويض المناسب له واستكمال المشروعات القومية أيضا".