قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جميع العاملين مؤمنين بأن العمل بالجهاز رسالة وطنية يؤدونها لصالح المواطنين، إيمانا منهم بحق المواطن في الشكوى وواجبهم التفاعل معها وحلها في إطار القانون.

وأكد راضي، في بيان صحفي اليوم، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل مايخل بحقوقهم الأستهلاكية، إذ يؤمن العاملين بالجهاز بأن حق المستهلك في الحصول على سلعة جيدة، وأحد أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرائع السماوية والدستور والقانون.

وفي ذات السياق، أشار عبدالمعطي إلي أن الجهاز على استعداد لتلقي جميع الشكاوى التي ترد عبر موقع الجهاز أو البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية، أو من خلال الخط الساخن أو خدمة "الواتس أب" رقم 01281661880، ومن خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.