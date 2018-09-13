استقبلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخراج، اليوم، النائبة الدكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب والدكتور بسام الخوري خبير التنمية البشرية، لبحث نشر البرنامج التدريبي الشامل لرفع مستوى الوعي في المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والذي تقوم على تنفيذه النائبة الدكتورة جهاد إبراهيم والمتخصصة في مجال التنمية البشرية، للمصريين بالخارج خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة لهم.

في بداية اللقاء، أكدت نبيلة مكرم، أن الثروة الحقيقية للدولة هي شعبها، مشيرة إلى أن بناء الإنسان أمر غاية في الأهمية وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه الأخير أمام البرلمان.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من الأنشطة التي من شأنها بناء الإنسان وتنمية الشعور الوطني لديه، فإن الوزراة تنظم فعاليات للمصريين بالخارج من أبناء الجيل الثاني والثالث، وإعداد معسكرات خاصة بالجيل الرابع والخامس، عن طريق إعداد زيارات لعدد من الأماكن بمصر بجانب تنظيم محاضرات خاصة بتنمية شعورهم الوطنية لدي بلدهم الأم.

كما قدمت النائبة الدكتورة جهاد إبراهيم، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على اللقاء، مؤكدة أن رسالتها في الحياة هي بناء الإنسان وتنميته، لافتة إلى أنه تم التعاون مع العديد من الجامعات والوزارات لإلقاء محاضرات الخاصة بالبرنامج وإضفاء طاقة إيجابية تجاه الدولة وتنمية الوطنية لدى الحاضرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور بسام الخوري، أن الشعب المصري وطني بطبيعته وعند تنمية هذا الشعور لديه وتوعيته بحجم التحديات التي تواجهه، سيستطيع إنجاز أي أمر وهو ما يحدث بالمشروعات القومية التي تتم على أرض مصر في وقت قياسي.

وفي نهاية الاجتماع، وجهت السفيرة نبيلة مكرم بعرض الفيديوهات الخاصة بالمحاضرات التي من شأنها تنمية الشعور الوطني وتوضيح الصورة الصحيحة عن ما يحدث بمصر عبر الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، إلى جانب التنسيق لعقد محاضرات خلال الزيارات التي تقوم الوزارة بتنظيمها لابناء المصريين بالخارج.