تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، من ضبط عدد من قضايا المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأحكام القضائية.

وشن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، وإشراف اللواء فريد مصطفى مدير الأمن، عددا من الحملات المتوازية بكل المراكز، لمكافحة الجرائم بشتى صورها وأحكام السيطرة الأمنية، لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش تركي، وطبنجة معدلة، وفردي خرطوش، بالإضافة إلى 12 سلاحا أبيض، كما ضبط نحو 100 جرام حشيش، و97 جرام هيروين، و983 قرصًا مخدرًا، في 9 قضايا مخدرات، ونُفذ نحو 4 آلاف و316 حكما قضائيا. وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.