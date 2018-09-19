قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أضافت نشاط "التوكاسو" الياباني إلى المدارس المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة "الحياة"، أن المناهج التي ستطبق في المدارس اليابانية هي نفس المناهج التي ستطبق حديثا في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأشارت إلى أن أنشطة التوكاسو متنوعة لكن الوزارة اختارت منها ما يمكن تطبيقة بالمدارس المصرية لبناء شخصية الطالب المصري، مضيفة إلى أن الوزارة دربت عددًا من المدرسين وطبعت دليل وحصة خاصة بهذه الأنشطة.