أمر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إيداع سيدة بإحدى المصحات النفسية بعد التأكد من حالتها العقلية بسبب تحويل شقتها لمقلب قمامة بحي الضواحي ببورسعيد.

كانت حملة نظمها حي الضواحي ببورسعيد، تفاجئت بسيدة تجر مجموعة من أجولة القمامة وتدخل بها شقة بالدور الأرضي بعمارة رقم 56 بمنطقة السيدة نفيسة وتتبعها رجال الحي ليكتشفو المفاجأة الصادمة بأن الشقة تحولت بأكملها إلى مستودع للقمامة وتنبعث منها روائح كريهة للغاية تعيش بها كميات هائلة من الفئران والحشرات.

وأمر السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، بالبدء على الفور بعمليات تفريغ الشقة بعد التحفظ على صاحبتها واضطر رجال الحي لكسر الجدار الخارجي للشقة لإخراج القمامة.

كما أمر المحافظ اللواء عادل الغضبان، بإجراء عمليات تطهير وتعقيم الشقة والمنطقة المحيطة بها لأي فترة زمنية ممتده حتى يعطي رجال الصحة وحماية البيئة تقريرا بأن المكان أصبح نظيفا وخاليا من تبعات مخلفات الشقة كما أمر المحافظ بسحب الشقة لصالح المحافظة.