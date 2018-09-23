قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإجارة العامة للمرور، إنه توجد زيادة ملحوظة بمعدلات الحركة، مؤكدا أن بداية العام الدراسي أثر على حركة المرور وكثافته، وأن الإدارة العامة للمرور كثفت من تواجدها خاصة على الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من وسائل النقل غير الآمنة لطلاب المدارس.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإدارة العامة للمرور متواجدة بكثافة على مداخل القاهرة والطريق الدائري لتأمين حركة السير على الطرق السريعة ومنع سير سيارات النقل على الطريق الدائري وتحويلها للطريق الدائري الإقليمي.

وتابع أن معدلات الحركة مرتفعة على الطريق الدائري ومتوسطة، ومحور 26 يوليو شهد حالة سيارة معطلة في الصباح الباكر، وتم رفعها، ولكنها أثرت على حركة الطريق.

واستكمل مشرف غرفة عمليات الإجارة العامة للمرور، أن هناك استقرارا بالحالة الجوية على الطرق السريعة بالكامل، ولم تغلق أي طرق سريعة، مناشدا وسائل النقل الخاصة بطلاب المدارس الالتزام بالقيادة الآمنة.