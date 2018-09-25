نظم مركز إعلام زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة زفتى، اليوم، ندوة إعلامية تحت عنوان "المشروعات القومية الكبرى.. الطرق والكباري ومستقبل مصر" بمقر رئاسة المجلس.

شارك في الندوة؛ عدد من الموظفين بالمجلس، والوحدات المحلية، وأدار الفعاليات منى إبراهيم عمار أخصائي أول إعلام، تحت إشراف رمزي الحسانين يوسف مدير المجمع الإعلامي، وسمير خطاب مهنا مدير إدارة إعلام وسط الدلتا.

وتحدث المهندس حمدي جمعة رزق، مدير إدارة المشروعات بهيئة الطرق بطنطا، عن الطرق والمشروعات القومية التي نفذت على أرض المحافظة، والمشروع الإقليمي وأهميته للربط بين المحافظات، مشيرًا إلى عيوب الطرق القديمة ومميزات الجديدة.

وقال رزق، إن تكلفة شبكة الطرق القومية لكل واحد كيلومتر 100 مليون جنيه مع ارتفاع لا يقل عن خمسة أمتار، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر توجيهاته لتنفيذ شبكة الطرق والكباري، فضلًا عن صيانة الكبري التي تزيد على 10 سنوات، والطرق المتهالكة، والمطبات الصناعية.

كما طالب الحضور بضرورة العمل على إنشاء كوبري موازي للكوبري الفرنساوي، الذي يربط زفتى بميت غمر، للتقليل من تكدس السيارات، وضرورة عمل صيانة لطريق زفتى المحلة، لأنه طريق محوري، وتغطية سياج الكباري المتدهورة، وإنشاء طريق مزدوج بين "طنطا- زفتى" والكباري المتهالكة.