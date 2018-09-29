رغم اعتراض الاحتلال.. موسكو تبدأ تسليم دمشق "صواريخ S300"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده بدأت إجراءات تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي من طراز "S300" روسية الصنع، بالرغم من اعتراض الاحتلال الإسرائيلي على تزويد الدولة السورية تلك المنظومة الصاروخية المتقدمة.

ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية، فإن منظومة الصواريخ الروسية سُتطلق من شاحنات، لإسقاط الطائرات العسكرية والقذائف البالستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وتعتمد دمشق حاليًا على مزيج من أنظمة مضادة للطائرات روسية الصنع أقل تقدمًا للدفاع عن مجالها الجوي، حيث بدأت موسكو تسليم دمشق منظومة الدفاع الجوي "S300"، بعد وقت قصير من إسقاط طائرة استطلاع روسية قبالة سواحل سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان منظومة "S300" إيقاف أجهزة الرادات والاتصالات لكل القوات التي توجه الضربات للأراضي السورية، ما يمنع الطيران الحربي لدولة الاحتلال الإسرائيلي من التحليق وإصابة أهداف عسكرية على الأراضي السورية.