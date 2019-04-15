وزير خارجية بولندا يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل اليوم الاثنين، وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وعدد من الشخصيات العامة في مقدمتهم البابا تواضروس وأمين عام جامعة الدول العربية .

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، محادثات مع الوزير البولندي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين خلال العام الجاري، لتشجيع المستثمرين البولنديين للدخول في السوق المصري بالإضافة الي مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.