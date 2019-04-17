جورج لبيب نقيبا لصيادلة سوهاج بفارق ضئيل عن الشندويلي

أظهرت نتائج الفرز شبه النهائية في انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بسوهاج، فوز جورج لبيب فخري، بمقعد النقيب، بعد حصوله على 588 صوتا، وحصول منافسه مصطفي الشندويلي، على 576 صوتا، وفاضل صابر 6 أصوات، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 1170 صوتا.

كما أظهرت النتائج فوز: محمد مبارك بـ 650 صوتا، وحسين راغب بـ 670 صوتا، وشريف لطيف بـ 590 صوتا، وذلك على مقاعد فوق السن.

بينما لم يتم حسم مقاعد تحت السن حتى الآن، وبلغ عدد الحضور 1170 صوتا من بين 2500 عضوا لهم حق التصويت.

وترشح على منصب النقيب ثلاثة: "جورج لبيب فخري، وفاضل صابر مجلع، ومصطفى محمود فرغل الشندويلي".

أما مقاعد فوق السن فبلغ عدد المرشحين ثمانية:"محمد مبارك، حسين راغب، شريف لطيف، أحمد عمر، محمود خيري، رفعت معتصم، مصطفى محمد، هاني وليم".

بينما ترشح على مقعد تحت السن 12 مرشحا: "أحمد صلاح، حسين محمود، شادي صابر، الهيثم محمد، محمد علي، أسماء خلف، صلاح الدين شحاتة، أحمد محمد، علي محمد، أشرف عوض، محيي الدين فتحي، أحمد محمد".