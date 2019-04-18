دعا اللواء هاني غنيم رئيس مجلس أمناء المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، جموع المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن الشعب المصري يجب أن يقف من أجل بناء مستقبله.

جاء ذلك خلال ندوة المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، حول "التعديلات الدستورية"، بحضور طارق عبدالحميد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد فؤاد رشوان.

وأعلن "غنيم" موافقته على التعديلات الدستورية من أجل الاستقرار والبناء والمزيد من الإنجازات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المصريين للمشاركة في الاستفتاء. وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للانتخابات، للإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن الوطن ينادي شعبه لأخذ رأيه في التعديلات الدستورية، مطالبًا بالمشاركة في التعديلات الدستورية وإبداء الرأي في صناديق الاقتراع من أجل مصر، بكل حرية وفي إطار من ممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستفتاء.