أعلنت اليابان، اليوم، مقتل أحد مواطنيها وإصابة 4 آخرين على الأقل في التفجيرات التي شهدتها سريلانكا أمس.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن وزير الخارجية تارو كونو، إعرابه عن تعازيه لعائلات جميع ضحايا هذه الهجمات، وأكد التزام اليابان بمكافحة الإرهاب وتضامنها مع سريلانكا.

وأصدرت اليابان تحذيرًا طلبت فيه من مواطنيها المقيمين في سريلانكا تجنب التواجد في الكنائس والمساجد والأماكن العامة مثل مراكز التسوق والنوادي الليلية والمكاتب الحكومية، تحسبًا لوقوع أي هجمات أخرى أو أعمال عنف.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أمس الأحد، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين بجروح، وأعلنت الحكومة حظر التجوال وحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل في أعقاب هذه التفجيرات.