أعلنت الحكومة الكندية، مساء أمس، تحديث إرشادات السفر الكندية الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلاً من الثالثة ضمن أربع فئات، بعد أن كانت مصر مدرجة فى فئة «تجنب السفر غير الضرورى» على مدار السنوات الماضية، ويأتى هذا القرار فى ضوء جهود السفارة المصرية فى كندا للترويج لتحسّن الأوضاع الأمنية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد نجاح السياسات التى تتبعها الحكومة فى هذا الصدد.

وقال السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، إن «هذا التحديث شمل أيضاً حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التى كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من كافة أنواع السفر إليها، لتقتصر حالياً على بعض المناطق من سيناء والصحراء الغربية والمناطق الحدودية مع ليبيا».

وأوضح «أبوزيد» أن الفئة التى تم إدراج مصر بها، تشمل دولاً مثل فرنسا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وبلجيكا، والبحرين، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمغرب، مشيراً إلى أن «تحديث إرشادات السفر يمثل انعكاساً لنجاعة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب»، ومؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسهم فى انتعاش حركة السياحة الكندية إلى مصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية.