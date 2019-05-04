نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، ورشة عمل في تدريب كرة القدم لجميع مدربي أسيوط مجانا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد علي عميد الكلية والمحاضر الدولي والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين، إلى جانب عددا من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور جمال محمد إلى أن الورشة جاءت بمشاركة 168 مدربا، وتناولت عددا من المحاور الرئيسية أهمها تحليل المباريات، إعداد وتنفيذ الوحدات التدريبية، عرض خطة الموسم.

حاضر في الورشة عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومنهم الدكتور تحدث هيثم صالح، الدكتور عمر حلمي، والدكتور عصام محمود، والدكتور منتصر شحاتة، والدكتور أحمد حسين، الدكتور محمد حسن، الدكتور محمد السيد والدكتور أحمد أبوالحمد.