نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، اليوم، حفل ختام لأنشطة البرلمان (الشباب والطلائع)، بحضور الدكتور عزت محروس، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، والشيخ شعيب صقر، والقس ياكوبوس أسعد، عضوي بيت العائلة المصرية، وأشرف صحصاح، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية وعضو بيت العائلة المصري، وأعضاء ومشرفي برلمان الطلائع والشباب بالمحافظة.

بدأت حفل الختام بالقرآن الكريم ثم ندوة دينية بعنوان "تزينوا بأخلاقكم"، أكد خلالها الشيخ شعيب صقر، أن تعاليم الله في الأرض هي ترسيخ الرحمة والأخلاق مع الجميع، قائلا، "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، وأن أخلاق المسلم هي عنوانه مع الآخر، أعقب الندوة، توزيع شهادات ودروع علي المتميزين من المشرفين وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ، ثم إفطار جماعي للمشاركين في الحفل".

من جانبه قال الدكتور عزت محروس، مدير عام الشباب والرياضة، إن هذا الحفل هو تكريم للشباب والطلائع والمشرفين، الذين تعاونوا معنا على مدار عام كامل، من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية، قائلا، "نتمنى أن نكون قدمنا لهم أقصي استفادة ممكنة، وسنحرص علي استهداف العديد من الشباب والطلائع الجدد خلال السنوات القادمة لتوسيع دائرة الاستفادة والوعي لدى أبنائنا، وليعلموا أن جميع إمكانيات الشباب والرياضة مسخرة لكل شباب محافظة كفرالشيخ بمختلف أعمارهم".