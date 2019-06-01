تسجيل الدخول
رمضان 2019
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
اقتصاد
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
قناة سعودية تكشف هدف إيران من مهاجمة ناقلات النفط الإماراتية
بعد 3 ساعات من البحث.. انتشال جثة طفل من ترعة الذوات بالدقهلية
بالصور| أجواء احتفالية في "مصر بتفطر" بالعاصمة الإدارية الجديدة
لقاء السيسي وعمران خان يفتح آفاق التعاون الاقتصادي الآسيوي الأفريقي
كولومبي ينتحل شخصية أمير سعودي.. فضحه "لحم الخنزير"
تقرأ في "الوطن" غدا: الإنجليزي "مسك ختام" امتحانات أولى ثانوي
اختيارات الوطن
3 نصائح لمواجهة التحرّش في عيد الفطر
للسفر قبل العيد.. خطوات حجز تذاكر القطارات "أون لاين"
حلم «علياء» فوق ضهرها.. يا رب «جاليرى»
قهوجى فى «أولى ابتدائى»: باشتغل 6 ساعات يومياً
50 شاباً بين نار الامتحانات وجنة العمل الخيرى: وزعوا 18 ألف وجبة.. ومكملين
«هايدى» تبيع الحلويات البيتى على رصيف الإسكندرية: «باحقق طموحى»
الأكثر قراءة
زوج طالبة "التبول اللا إرادي" يكشف تفاصيل الواقعة وموقف جامعة المنصورة
صور.. استشهاد ملازم أول أثناء مطاردة عناصر إجرامية بالشرقية
"المالية" تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية خلال يونيو
"في الجنة يا شهيد".. آخر ما كتبه الملازم أول عمر ياسر قبل استشهاده
انفراجة في أزمة هواوي.. جوجل تعيد Mate 20 Pro لقائمة تحديث Android Q
"المهن التمثيلية" تشكر الشركة المتحدة لتكفلها بعلاج حسن حسني
مقتل طفلة وإصابة أخرى بجروح قطعية على يد ملثمين في الشرقية
ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. عيار 21 بـ608 جنيهات
النيران تدمِّر سيارة رئيس محكمة وادي النطرون.. والمستشار داخلها
"كانوا عايزين يفضحوني".. فتاة تقتل شقيقتها وتصيب الأخرى في الشرقية
عاجل