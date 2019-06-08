انتابت حالة من الغضب طلاب الثانوية العامة، أثناء دخولهم لجان مدرسة إسماعيل القباني في ميدان عبده باشا بالعباسية؛ لأداء اختباري اللغة العربية والتربية الدينية، بسبب منع القائمين على تأمين المدرسة دخول الموبايلات والشنط،.

وقال عدد من الطلاب عبارات: "هنعمل إيه في الموبايلات والشنط دلوقتي وهنسيبها مع مين"، "يعني هندخل اللجنة ونسيب حاجتنا في الشارع".

ويفتش أفراد الأمن على باب المدرسة الطلاب واحدًا تلو الآخر، ما سبب تكدسا وازدحاما على مدخل المدرسة، وتأخر بعض الطلاب عن دخول اللجان.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.