سقوط عصابة «على بابا» فى مدينة نصر

قادت واقعة سرقة شقة فى مدينة نصر قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن، إلى كشف لغز عصابة «مغارة على بابا»، التى نجحت فى سرقة أكثر من 550 قطعة مشغولات ذهبية وفضية من 9 شقق بالمنطقة.

تلقى قسم أول مدينة نصر بلاغاً من «ع. م. أ»، 43 سنة، موظف، باكتشافه كسر باب شقته وسرقة 4 خواتم ذهبية وشاشة وجهاز كمبيوتر «لاب توب»، ولم يتهم أحداً بارتكاب الواقعة، فتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما «ع. س. ح»، 36 سنة، و«م. أ. ع»، 37 سنة، عاطلان مُقيمان بالحى العاشر بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة، أسفر أحدها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية «ملك وقيادة الثانى»، وبحوزتهما سلاح أبيض «مطواة»، و2 عتلة حديدية، و3 مفكات، ومجموعة من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجنى عليه بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم ضبط المسروقات.

كما اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن «بأسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون» بلغت 9 حوادث كانت حصيلتها 70 خاتماً و51 دبلة و14 خاتماً «صغير الحجم» و5 سلاسل و15 انسيال و6 أقراط، وكميات من المشغولات الفضية تضمّنت 174 خاتماً و69 دبلة و3 انسيالات و23 قرطاً و3 ميداليات و86 حرفاً، لدى عميل لهما يُدعى «خ. ع. م»، 40 سنة، سائق، مُقيم بدائرة قسم حدائق القبة وتم ضبطه.