نعى الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة "MBC مصر"، إذ غرّد عبر حسابه على "تويتر": "عزت أبوعوف كان فارسا نبيلا، راجل بمعنى الكلمة،فنان محتر وصديق وفي حقيقي، هذا المعدن النادر من الرجال عملت معه لسنوات طويلة تعلمت منه فيها معنى الإخلاص للعمل تحت أي ظرف، رحم الله مستر عزت كما كنت أناديه دائما وستظل دائما ذكراه بيننا طيبة عطرة".

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.