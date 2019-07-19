طقس الجمعة 19-7- 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وفقا لمنشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.