قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدوري المصري هذا العام شهد نسخة صعبة على كل الفرق المشاركة به.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أن التحية يجب أن تقدم للنادي الأهلي سواء الجهاز الفني ومجلس الإدارة وكل اللاعبين لأنهم كان لديهم الثقة في التتويج بالدوري رغم الصعوبات التي واجهتهم في بدايته.

وتابع أنه يجب تحية نادي الزمالك لأن لاعبيه قدموا موسما جيدا للغاية، مشيرا إلى أنه دائما ما أشاد بأداء الزمالك لأنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الحصول على الصفقات لكن الأهلي استطاع أخذ الدرع في نهاية المطاف.

وفاز الأهلي على "المقاولون العرب" بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج بطلا للدوري للمرة الـ41 في تاريخه.