تعد شركة "BMW" من أعرق وأكبر شركات صناعة السيارات في العالم، كما أنها تنافس الشركات الكبرى مثل "مرسيدس وأودي وفولكس فاجن"، حيث أنشأت الشركة عام 1929، وأطلقت أول طرازل لها.
وظلت الشركة في تطوير طرازاتها، وتقديم فئات مختلفة من السيارات الرياضية والعائلية.
وفي السطور التالية أبرز الطرازات والفئات للشركة:
1- الفئة الأولى تنتج منها الشركة سيارة واحدة هي "The BMW 1 Series".
2- الفئة الثانية التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع خمسة طرازات منها وهي:
The BMW 2 Series Coupe
The first-ever BMW 2 Series Gran Coupé
The BMW 2 Series Convertible
The BMW 2 Series Active Tourer The BMW 2 Series Gran Tourer
3- الفئة الثالثة التي تنجها الشركة ويتم تصنيع 3 طرازات منها، وهي:
The BMW 3 Series Sedan
The all-new BMW 3 Series Touring
The BMW 3 Series Gran Turismo
4- الفئة الرابعة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع 3 طرازات منها، وهي:
The BMW 4 Series Coupe
The BMW 4 Series Gran Coupe
The BMW 4 Series Convertible
5- الفئة الخامسة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع طرزاين منها، وهما:
The BMW 5 Series Sedan The BMW 5 Series Touring
6- الفئة السادسة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع طراز واحد منها وهو:
The BMW 6 Series Gran Turismo
7- الفئة السابعة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع طراز واحد منها، وهو:
The BMW 7 Series Sedan
8- الفئة الثامنة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع 3 طرازات منها، وهي:
The BMW 8 Series Coupe
The BMW 8 Series Convertible The BMW 8 Series Gran Coupé
9- فئة السيارات الـX ويتم تصنيع 7 طرازات منها، وهي:
The BMW X1
The BMW X2
The BMW X3
The BMW X4
The BMW X5
The all-new BMW X6
The BMW X7
10- فئة الـ"Z" وتنتج الشركة منه طراز واحد، وهو:
The BMW Z4
11- فئة السيارت الـ"M" وتصنع الشركة منه 10 طرازات:
The BMW M2 Competition
The BMW M3 Sedan The BMW M4 Coupe The BMW M4 Convertible
The BMW M5 Sedan
The BMW 8 Series Convertible M Automobiles
The BMW 8 Series Coupé M Automobiles
The BMW X3 M
The BMW X4 M
The BMW X6 M
12- فئة الـ"I" وتنتج الشركة منه 3 طرازات:
The BMW i3 and BMW i3s
The BMW i8 Coupe
The BMW i8 Roadster