تعد شركة "BMW" من أعرق وأكبر شركات صناعة السيارات في العالم، كما أنها تنافس الشركات الكبرى مثل "مرسيدس وأودي وفولكس فاجن"، حيث أنشأت الشركة عام 1929، وأطلقت أول طرازل لها.

وظلت الشركة في تطوير طرازاتها، وتقديم فئات مختلفة من السيارات الرياضية والعائلية.

وفي السطور التالية أبرز الطرازات والفئات للشركة:

1- الفئة الأولى تنتج منها الشركة سيارة واحدة هي "The BMW 1 Series".

2- الفئة الثانية التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع خمسة طرازات منها وهي:

The BMW 2 Series Coupe

The first-ever BMW 2 Series Gran Coupé

The BMW 2 Series Convertible

The BMW 2 Series Active Tourer The BMW 2 Series Gran Tourer

3- الفئة الثالثة التي تنجها الشركة ويتم تصنيع 3 طرازات منها، وهي:

The BMW 3 Series Sedan

The all-new BMW 3 Series Touring

The BMW 3 Series Gran Turismo

4- الفئة الرابعة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع 3 طرازات منها، وهي:

The BMW 4 Series Coupe

The BMW 4 Series Gran Coupe

The BMW 4 Series Convertible

5- الفئة الخامسة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع طرزاين منها، وهما:

The BMW 5 Series Sedan The BMW 5 Series Touring

6- الفئة السادسة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع طراز واحد منها وهو:

The BMW 6 Series Gran Turismo

7- الفئة السابعة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع طراز واحد منها، وهو:

The BMW 7 Series Sedan

8- الفئة الثامنة التي تنتجها الشركة ويتم تصنيع 3 طرازات منها، وهي:

The BMW 8 Series Coupe

The BMW 8 Series Convertible The BMW 8 Series Gran Coupé

9- فئة السيارات الـX ويتم تصنيع 7 طرازات منها، وهي:

The BMW X1

The BMW X2

The BMW X3

The BMW X4

The BMW X5

The all-new BMW X6

The BMW X7

10- فئة الـ"Z" وتنتج الشركة منه طراز واحد، وهو:

The BMW Z4

11- فئة السيارت الـ"M" وتصنع الشركة منه 10 طرازات:

The BMW M2 Competition

The BMW M3 Sedan The BMW M4 Coupe The BMW M4 Convertible

The BMW M5 Sedan

The BMW 8 Series Convertible M Automobiles

The BMW 8 Series Coupé M Automobiles

The BMW X3 M

The BMW X4 M

The BMW X6 M

12- فئة الـ"I" وتنتج الشركة منه 3 طرازات:

The BMW i3 and BMW i3s

The BMW i8 Coupe

The BMW i8 Roadster