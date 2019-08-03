أعلن المبعوث الأفريقي للسودان، محمد ولد لبات، الاتفاق على الوثيقة الدستورية السوادنية، واتفاق الفرقاء السودانيين، مع استمرار الاجتماعات لبحث الصيغة الفنية لمراسم التوقيع على الاتفاق، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها.

تتضمن مسودة الوثيقة الدستورية أن يكون جهاز المخابرات العامة تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، فيما تتبع قوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة السودانية في الفترة الانتقالية، كما تتضمن تشكيل مجلس تشريعي وتشكيل المفوضيات المختلفة والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها وصلاحيات المجالس المختلفة.