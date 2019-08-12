أصيب شخصان بجروح وكدمات، في مشاجرة بقرية البياضية دائرة مركز المنشأه بمحافظة سوهاج، وخلال المشاجرة حُرق منزلين و4 أحواش للماشية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وألقت الشرطة القبض على المتهمين.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، اليوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بوجود مشاجرة بناحية البياضية بالناظر، وانتقلت الأجهزة الأمنية. وبالفحص، تبين أنها بين كلاً من "صابر. م. ع" (38 عاما)، عامل، و"خلف. ا. ح"(30 عاما)، عامل، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"أحمد. أ. ح" (19 عاما)، عامل، ومصاب بكدمات بالظهر، وكلهم أصيبوا بعد مشاجرة مع "الضبع. ج. ع" (40 عاما)، عامل، و4 آخرين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بحسب محضر الشرطة.

وضُبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما، تبادلا الاتهامات بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وإشعال النيران بمنزل حوشين، ثم تطايرت النيران لمنزل وحوشين مجاورين "لا ينتميان للطرفين".

وأخمدت النيران بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، ونتج عن ذلك نفوق 2 رأس ماشية، و2 رأس ماعز ودابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.