يستعد المطرب أحمد شوكت، لطرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ولا 100 طريقة"، لطرحه أواخر شهر أغسطس الجاري عبر قناة "مزيكا" الغنائية بموقع "يوتيوب".

الألبوم يضم 10 أغاني: وهي: "أعيش لمين" من كلمات حسين مصطفى محرم، وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، "ولا 100 طريقة"، من كلمات هاني رجب وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع محمد هارون، "فرقت معاك" من كلمات أحمد بريء وألحان محمد الصاوي، وتوزيع يحيى يوسف، و"على معادنا" من كلمات مايكل توفيق، وألحان غريب، وتوزيع تميم.

ويضم الألبوم أغنيات "الليل والنهار" من كلمات عصام حسني وألحان محمدي، وتوزيع عبد الوهاب الرافعي، "كان ياما كان" من كلمات حسين مصطفى محرم، وألحان محمدي، وتوزيع ياسر ماجد، "أنا بيك برتاح" من كلمات إبراهيم شتا وألحان معز علي، وتوزيع طارق حسيب، و"شد الرحال" من كلمات عمرو معاني، وألحان غريب، وتوزيع ياسر ماجد.

"شوكت" كان قد طرح مؤخرًا أغنيتين على طريقة "السينجل"، ضمن أغاني الألبوم وهما: "صباح الرضا" من كلمات أحمد تبارك وألحان غريب، وتوزيع محمد شفيق، و"مستنيناش" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع محمد العشي.